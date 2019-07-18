Мирзов заявил, что хотел играть под руководством Кононова в таком клубе, как "Спартак"

ТАСС, 18 июля. Новичок "Спартака" 26-летний Резиуан Мирзов заявил, что он горд оказаться в самом большом футбольном клубе России, где будет работать под руководством Олега Кононова. Слова Мирзова приводит пресс-служба столичного клуба.

В четверг "Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с Мирзовым. Ранее права на игрока принадлежали "Ростову". В мае 2019 года тренерский штаб сборной России пригласил полузащитника для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы против Сан-Марино и Кипра.

"Он (Кононов - прим. ТАСС) хотел меня видеть в этой команде, я, можно сказать, хотел играть под его руководством в таком клубе", - отметил Мирзов, добавив, что в межсезонье он поддерживал физическую форму самостоятельно, ему необходимо время для того, чтобы набрать оптимальные кондиции. По словам полузащитника, он научился играть в более сбалансированный футбол, не увлекаясь дриблингом.

"Горд оказаться в самом большом клубе России, - заявил Мирзов. - Буду делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность будет гораздо выше".

Также футболист отметил, что в сезоне-2018/19, выступая за тульский "Арсенал", прибавил в уверенности и игре в атакующий футбол. Мирзов поблагодарил руководство и тренерский штаб тульского клуба, отметив их вклад в свой вызов в национальную сборную.

В сезоне-2018/19 Мирзов выступал на правах аренды за тульский "Арсенал", который по итогам прошедшего чемпионата впервые в истории завоевал право на участие в Лиге Европы. Полузащитник провел за тульский клуб 29 встреч в разных турнирах, забил восемь мячей и отдал одну голевую передачу. В "Арсенале" Мирзов выступал под руководством нынешнего тренера "Спартака" Олега Кононова.