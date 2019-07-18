ВФЛА рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования тренеров

ТАСС, 18 июля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос о внесении изменений в положение о лицензировании тренеров. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

25 июля в рамках 100-го чемпионата России по легкой атлетике состоится президиум ВФЛА. Отмечается, что предполагаемые изменения коснутся усиления мер контроля над теми специалистами, чьи спортсмены были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Также в рамках заседания ВФЛА рассмотрит проект календаря спортивных соревнований на 2020 год, который сформирован с учетом подготовки российских легкоатлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио.

Также ВФЛА проведет круглый стол с участием тренеров, спортсменов, специалистов, руководителей и членов региональных федераций и всех заинтересованных лиц. На мероприятии будут обсуждаться пути повышения эффективности антидопинговой работы в российской легкой атлетике, также участники затронут вопрос усиления мер контроля и оптимизации антидопингового образования в легкоатлетическом сообществе.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 24 по 27 июля в Челябинске.