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Летние олимпийские виды спорта

ВФЛА рассмотрит вопрос об изменении правил лицензирования тренеров

Планируется усилить контроль над специалистами, чьи спортсмены были дисквалифицированы за допинг

ТАСС, 18 июля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос о внесении изменений в положение о лицензировании тренеров. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.

25 июля в рамках 100-го чемпионата России по легкой атлетике состоится президиум ВФЛА. Отмечается, что предполагаемые изменения коснутся усиления мер контроля над теми специалистами, чьи спортсмены были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Также в рамках заседания ВФЛА рассмотрит проект календаря спортивных соревнований на 2020 год, который сформирован с учетом подготовки российских легкоатлетов к участию в летних Олимпийских играх в Токио.

Также ВФЛА проведет круглый стол с участием тренеров, спортсменов, специалистов, руководителей и членов региональных федераций и всех заинтересованных лиц. На мероприятии будут обсуждаться пути повышения эффективности антидопинговой работы в российской легкой атлетике, также участники затронут вопрос усиления мер контроля и оптимизации антидопингового образования в легкоатлетическом сообществе.

Чемпионат России по легкой атлетике пройдет с 24 по 27 июля в Челябинске.

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Летние олимпийские виды спорта
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