Тульский "Арсенал" сыграет с "Нефтчи" во втором квалификационном раунде Лиги Европы

ТАСС, 18 июля. Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" обыграл молдавскую "Сперанцу" во втором матче первого квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд, где сыграет с тульским "Арсеналом".

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу "Нефтчи". Первый матч также завершился победой азербайджанского клуба - 3:0. Оба матча прошли на арене "Нефтчи", поскольку стадион "Сперанцы" не пригоден для проведения еврокубковых матчей.

Тульский "Арсенал", занявший шестое место в прошлом сезоне чемпионата России, дебютирует в Лиге Европы. В первом матче тульский клуб примет соперника на своем поле 25 июля, ответная игра состоится 1 августа.

В других завершившихся матчах первого квалификационного раунда казахстанский "Тобол" дома сыграл вничью с люксембургским "Женессом" со счетом 1:1 и выбыл из турнира (первый матч - 0:0), казахстанский "Кайрат" на своем поле обыграл боснийский клуб "Широки Бриег" со счетом 2:1 (2:1), латвийский клуб "Лиепая" в гостях оказался сильнее минского "Динамо" - 2:1 (1:1), а кипрский "Аполлон" дома разгромил "Кауно Жальгирис" (Литва) - 4:0 (2:0).

В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда (жеребьевка состоится 22 июля, матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).