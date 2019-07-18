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ЧМ-2019 по фехтованию

Южнокорейский саблист О Сан Ук завоевал золото на чемпионате мира по фехтованию

В финале он был сильнее венгра Андраша Сатмари

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Южнокорейский спортсмен О Сан Ук завоевал золотую медаль чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях. Чемпионат проходит в Будапеште.

В финале 22-летний спортсмен победил венгра Андраша Сатмари со счетом 15:12. Бронзовые награды завоевали иранец Мойтаба Абедини и итальянец Лука Куратоли. Россиянин Константин Лоханов завершил выступление на стадии 1/4 финала, уступив будущему победителю.

О Сан Ук впервые в карьере выиграл золото чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях, ранее подобное достижение дважды удавалось ему в команде. Также он является чемпионом Азии в командных соревнованиях.

В пятницу будет разыграно два комплекта наград - в индивидуальных женских соревнованиях на рапирах и индивидуальных мужских соревнованиях на шпаге. Личный турнир чемпионата мира завершится 20 июля, командный - 23 июля.

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