Европейский отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу стартует в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в пятницу начнет отборочный турнир к чемпионату мира - 2019. Соревнования пройдут с 19 по 27 июля в Москве на стадионе вместимостью 3,5 тыс. зрителей, расположенном на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

Столица примет уже 10-й турнир по пляжному футболу. Ранее отбор на чемпионат мира в Москве проводился в июле 2012 года. Победителем соревнований тогда стали испанцы, которые в финале одолели российских футболистов. Однако обе команды отобрались на чемпионат мира.

Победителем первенства 2013 года стала сборная России. Также команда выиграла турнир в 2011 году, пять раз одерживала победу в Евролиге (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды становилась обладателем Кубка Европы (2010, 2012) и трижды - Межконтинентального кубка (2011, 2012, 2015). В квалификационном турнире к чемпионату мира россияне побеждали лишь в 2014 году, на мировое первенство 2017 года сборная квалифицироваться не смогла.

В "Лужниках" должны были выступить 20 команд, но из-за отказа украинских футболистов сыграют 19 коллективов, которые поделены на пять групп. По итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой квартета, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места.

В первом групповом раунде россияне будут противостоять соперникам из Германии, Венгрии и Эстонии. В дебютном матче сборная России встретится с немцами. Игра пройдет 19 июля, начало - 20:30 мск.

Дополнительная мотивация

Под руководством Михаила Лихачева на предстоящем турнире выступят 12 футболистов. В состав вошли вратари Максим Чужков ("Кристалл") и Павел Баженов ("Спартак"), защитники Юрий Крашенинников, Артур Папоротный (оба - "Кристалл"), Виктор Крышанов ("Локомотив") и Антон Шкарин ("Спартак"), нападающие Алексей Макаров, Федор Земсков (оба - "Спартак"), Дмитрий Шишин, Кирилл Романов (оба - "Кристалл"), Николай Крышанов и Остап Федоров (оба - "Локомотив"). В июне на Европейских играх выступал Андрей Новиков ("Спартак"), которого заменил Федоров.

В Минске сборная России сенсационно стала шестой, считаясь перед началом турнира одним из фаворитов. "Неудача сильно ударила по имиджу нашей команды, но это спорт, такое случается. Мы собрались тренерами национальных сборных и пришли к выводу, что турнир был особенным по нерву, по обстановке. Жизнь продолжается, теперь стоит задача попадания на чемпионат мира, надо сконцентрироваться на ближайших играх", - сказал Лихачев.

По мнению главного тренера, футболистам надо забыть этот результат и при домашних трибунах отобраться на мировое первенство. "Нам всегда удавалось добиваться поставленной цели на соревнованиях в Москве, надеюсь, предстоящий турнир не станет исключением, нам бы очень хотелось сыграть в финале. Было бы здорово, если бы пришел полный стадион, а сборная России, уже не имея психологических оков, смогла показать зрелищную и яркую игру", - добавил специалист.

Организацией самого турнира остались довольны и во Всемирной федерации пляжного футбола (BSWW). "Мы проводим соревнования здесь с 2005 года, в 2012 году проводили такой же турнир, надеемся, что сейчас будет еще лучше. Стадион, построенный к матчам, просто потрясающий и расположен около знакового для чемпионата мира - 2018 стадиона "Лужники", - заявил заместитель вице-президента организации Габино Реналес.

По словам генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, европейский квалификационный турнир в "Лужниках" может стать особенным для России, так как РФС подал заявку на проведение в Москве чемпионата мира 2021 года. "Главная наша задача - домашнее мировое первенство. Данный турнир является некой репетицией, так как мы выдвинули свою кандидатуру на проведение чемпионата мира. Нас поддержал исполком РФС, сейчас готовим заявку", - сказал Алаев.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).