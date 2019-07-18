Российские волейболистки вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира в Мексике

ТАСС, 19 июля. Женская сборная России по волейболу победила итальянок в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд и вышла в полуфинал турнира. Соревнования проходят в мексиканских городах Агуаскальентес и Леон.

Россиянки проигрывали по ходу матча со счетом 0-2, но смогли завершить его в свою пользу - 3-2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:11). Соперник сборной России по полуфиналу определится после заключительных встреч второй группы, которые пройдут в пятницу. Ранее российские волейболистки уступили команде Бразилии (0-3) и обыграли китаянок (3-0). Сборная России заняла вторая место в группе, с первой строчки в полуфинал вышли итальянки.

Женский чемпионат мира среди молодежных команд проводится с 1977 года. В 1991 году победителем турнира стала сборная СССР. Российские волейболистки впервые выиграли соревнования в 1997 года, а два года спустя повторили успех. Чаще всех чемпионками мира становились бразильянки - шесть раз.

На прошлом турнире, который состоялся в 2017 году в Пуэрто-Рико, сборная России заняла второе место. В финале спортсменки уступили команде Китая со счетом 0-3. Также на счету команды есть серебро мирового первенства 1995 года.

Чемпионат мира в Мексике завершится в ночь на 22 июля.