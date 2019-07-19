"Хьюстон" объявил о переходе в команду чемпиона НБА Чендлера

ТАСС, 19 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" объявил о подписании контракта с центровым Тайсоном Чендлером, который становился чемпионом лиги в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

36-летний Чендлер, последним клубом которого был "Лос-Анджелес Лейкерс", после окончания сезона-2018/19 стал свободным агентом. Соглашение с "Хьюстоном" рассчитано на один год.

Чендлер провел в НБА 1134 игры. В среднем за матч он набирал 8,4 очка, 9,2 подбора и 1,2 блокшота. Центровой забрасывал 59,6% всех бросков, что является третьим результатом в истории лиги.

Ранее баскетболист также выступал за "Чикаго", "Нью-Орлеан", "Шарлотт", "Даллас", "Нью-Йорк" и "Финикс". В 2011 году в составе "Далласа" он стал чемпионом НБА. В 2012 году Чендлер был признан лучшим оборонительным игроком лиги по итогам сезона.

Центровой является чемпионом мира (2010) и Олимпийских игр (2012) в составе сборной США. В национальной команде Чендлер выступал вместе со своими будущими партнерами по "Хьюстону" Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом.