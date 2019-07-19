Гол и передача Руни помогли "Ди Си Юнайтед" разгромить "Цинциннати" в матче MLS

ТАСС, 19 июля. Английский нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни помог своей команде разгромить "Цинциннати", забив мяч и отдав голевую передачу. Встреча регулярного чемпионата завершилась со счетом 4:1.

Руни, являющийся капитаном команды, ассистировал нападающему Лукасу Родригесу на 42-й минуте встречи. В начале второго тайма Эммануэль Ледесма (54) сравнял счет, однако спустя пять минут Родригес оформил дубль. Чуть позже Руни (64) увеличил преимущество своей команды, а Пол Арриола (73) оформил разгром.

"Ди Си Юнайтед" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 35 очков в 22 матчах. Руни является лучшим бомбардиром (11 голов) и лучшим ассистентом (семь передач) клуба в текущем сезоне. Форвард играет за американскую команду с 2018 года, в его активе 44 матча, 25 голов и 13 передач.

Нападающий известен по выступлению за английские "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии. Руни выигрывал Лигу чемпионов, Лигу Европы, пять раз становился чемпионом Англии, трижды завоевывал Кубок Англии и один раз - трофей клубного чемпионата мира.