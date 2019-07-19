Бразильянка Кунья выиграла золото в плавании на открытой воде на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта завоевала бразильянка Ана Марсела Кунья, победившая на дистанции 25 км в плавании на открытой воде среди женщин. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.

Кунья преодолела дистанцию за 5 часов 8 минут 3 секунды. Второй к финишу пришла немка Финния Вунрам, которая отстала от победительницы на 8,6 секунды. Третье место заняла француженка Лара Гранжон, проигравшая Кунье 18,2 секунды. Для бразильянки это золото стало вторым на текущем первенстве и пятым в карьере.

Россиянка София Колесникова заняла 11-е место, преодолев дистанцию за 5 часов 12 минут 30 секунд. Анастасия Басалдук не смогла добраться до финиша.

Спортсмены разыграли все семь комплектов наград в плавании на открытой воде в рамках чемпионата мира в Кванджу. Сборная России выиграла одну медаль - серебро на дистанции 25 км завоевал Кирилл Беляев. Лучшей стала команда Германии, на счету которой пять наград - две золотые, одна серебряная и две бронзовые.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 17 медалей - 11 золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (6-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-1-2).

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится до 28 июля.