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Летние олимпийские виды спорта

Путин направил приветствие участникам юниорского ЧМ по художественной гимнастике

Президент отметил, что Россия подарила миру целую плеяду прославленных гимнасток

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниорок в Москве. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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"Честь провести первые в истории юниорские состязания такого высокого уровня досталась российской столице по праву. Этот вид спорта традиционно популярен в нашей стране, которая подарила миру целую плеяду прославленных мастеров, их блистательные достижения сегодня вдохновляют молодые таланты работать над собой, идти вперед и побеждать. В эти дни в Москве собрались самые сильные юные гимнастки из разных государств. Без сомнения, вы - надежда и будущее спорта ", - подчеркнул глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что участие в чемпионате откроет спортсменкам дорогу к новым успехам, а их яркие выступления станут достойным вкладом в развитие национальных школ художественной гимнастики.

Первый в истории вида спорта чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок пройдет в Москве с 19 по 21 июля. Право принять первый всемирный молодежный старт досталось России как родине художественной гимнастики. Юные участницы чемпионата будут соревноваться как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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