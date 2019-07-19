Баскетболист Харден стал совладельцем ФК "Динамо Хьюстон"

ТАСС, 19 июля. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Джеймс Харден вошел в группу владельцев команды Главной футбольной лиги (MLS) "Динамо Хьюстон". Об этом сообщил игрок, слова которого приводит пресс-служба футбольного клуба.

"Я очень рад возможности присоединиться к группе владельцев "Динамо Хьюстон", горжусь тем, что являюсь частью клуба с огромной историей и большим будущим. Хьюстон сейчас является моим домом, я видел в этом способ инвестировать в свой город и одновременно расширять свои деловые интересы. Футбол в целом, и особенно MLS, пользуется популярностью в этой стране. Я был фанатом игры в течение нескольких лет и знаю, что у Хьюстона есть огромная футбольная фанатская база, так что это было легкое решение для меня, когда появилась такая возможность", - сказал 29-летний Харден.

Харден выступает за "Хьюстон" с 2012 года. Он признавался самым ценным игроком НБА (2018), принимал участие в Матче всех звезд НБА (2013-2019). В составе сборной США он становился олимпийским чемпионом (2012) и чемпионом мира (2014).

После 20 матчей регулярного чемпионата MLS "Динамо Хьюстон" занимает восьмое место в таблице в Западной конференции.