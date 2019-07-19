Карякин подтвердил свое участие в ралли "Дакар" в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин примет участие в ралли-марафоне "Дакар" в 2020 году в классе багги. Об этом он сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Карякин является победителем ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов. В 2019 году он дебютировал в классе багги, заняв итоговое 10-е место. После этого гонщик сообщал ТАСС, что планирует участвовать в "Дакаре" на багги, пока не выиграет общий зачет в этой категории.

"Участие в [предстоящем] "Дакаре" - для нас это уже решенный вопрос. Официально мы об этом еще не говорили, но финансирование уже есть, подтверждение наших спонсоров тоже есть. Сейчас наша задача, конечно же, - подготовиться к этой гонке", - сказал Карякин.

По его словам, в Саудовскую Аравию команда отправится в середине декабря, до этого времени спортсмены намерены принять участие в шести гонках, в том числе в финале чемпионата мира по ралли-рейдам в Марокко в октябре. "Эти шесть гонок, которые мы проедем до конца года, станут хорошей подготовкой. Думаю, еще съездим в Дубай для тренировки езды по пескам и потом уже будет "Дакар", - отметил Карякин.

Кроме того, к "Дакару" команда намерена усовершенствовать технические характеристики машины. "У нас задача - уверенно упереться в минимальный вес 900 кг [сейчас у нас машина больше примерно на 70-80 кг в зависимости от комплектации] и сделать максимально эффективную компоновку в плане аэродинамики", - пояснил гонщик.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что гонка 2020 года пройдет в Саудовской Аравии.