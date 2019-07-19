Предолимпийский чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Грозном

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение о проведении в Грозном в 2020 году чемпионата России. Об этом сообщил ТАСС президент ФТАР Максим Агапитов.

18 июля в Москве состоялось очередное заседание исполкома ФТАР, на котором обсуждались вопросы подготовки к апрельскому чемпионату Европы - 2020 в Москве, подводились итоги выступления отечественных штангистов на тестовом турнире в Японии. Также был утвержден календарь соревнований на следующий сезон.

"Кубок России пройдет в Петербурге с 3 по 10 февраля. По его окончании будет в принципе сформирован состав сборной на домашний чемпионат Европы. Чемпионат России, который пройдет в Грозном с 22 по 29 июня, будет последним стартом перед Олимпиадой", - отметил Агапитов.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Россия из-за прошлых допинговых проблем в ФТАР может заявить на главный старт четырехлетия только двух штангистов (по одному в мужской и женский турниры). На Олимпиаде-2016 российская тяжелая атлетика не была представлена из-за разразившегося незадолго до старта допингового скандала, вызванного публикацией доклада Ричарда Макларена.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет на Малой спортивной арене "Лужники" с 2 по 12 апреля.