Юниорская сборная Сирии по футболу начала тренировочный сбор в Краснодаре

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Двухнедельные учебно-тренировочные сборы юниорской сборной Сирийской Арабской Республики по футболу стартовали в рамках российско-сирийского делового совета в Краснодаре. В рамках сборов футболисты команд различных уровней региона проведут с сирийцами три игры, сообщил ТАСС в пятницу руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

"В составе делегации, которая прибыла в Краснодар, более 40 спортсменов, представители тренерского штаба, в основном это жители Сирии, также есть граждане Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и Венесуэлы. В рамках сборов запланировано проведение трех матчей с кубанскими командами. 29 июля на поле стадиона "Кубань" пройдет заключительная игра в рамках сборов", - сказал Шакалов.

Заместитель председателя Краснодарской краевой федерации футбола Владимир Середа пояснил ТАСС, что спарринг-партнерами сирийской сборной выступят любительская команда "ГНС-Спартак", укомплектованная работниками налоговых органов региона, воспитанники интерната государственного бюджетного учреждения региона "Спортивная школа по футболу", а также сборная Краснодарского края, в состав которой войдут ведущие игроки любительских команд региона и молодежных составов профессиональных клубов. "Матчи будут обслуживать судьи Краснодарской краевой федерации футбола, они состоятся 21, 25 и 29 июля", - сказал Середа.

Руководитель Фонда развития Краснодарского края уточнил, что Сирия рассматривала несколько российских городов для проведения учебно-тренировочных сборов, Краснодарский край предложил хорошие спортивные условия для пребывания делегации, так как в регионе существует вся необходимая для этого инфраструктура. Члены сирийской сборной будут тренироваться на футбольном поле команды "ГНС-Спартак", в программу сборов входят занятия в центре плавания в Краснодаре и тренажерном зале на стадион "Кубань". Сборы проводятся при поддержке Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, Фонда развития Краснодарского края, краснодарского регионального отделения "Деловая Россия" и Краснодарской краевой федерации футбола.

"Членов делегации встречает здесь сирийская диаспора: активные предприниматели, общественные и религиозные деятели. Они участвуют в экономике Кубани, хотят наращивать количество совместных предприятий, увеличивать объемы инвестиций в Краснодарский край. Этим событием мы планируем побудить предпринимателей Краснодарского края и Сирии к активному взаимодействию, совместному развитию молодежного и детского спорта. Мероприятие проводится в рамках развития спортивной дипломатии, для укрепления экономических связей с республикой, выстраивания партнерских доверительных отношений", - сказал Шакалов.

Развитие спорта в Сирии

Шакалов добавил ТАСС, что спортивные специалисты региона готовы поделиться с сирийским коллегами имеющимся опытом по подготовке футболистов, в дальнейшем регион планирует наладить с Сирийской Арабской Республикой взаимодействие по совместному развитию молодежного, детского спорта.

Ранее президент Олимпийского комитета Сирии Моваффак Джума сообщал, что республика планирует привлекать специалистов из-за рубежа, в том числе из России, для подготовки спортсменов к международным соревнованиям. Это связано с дефицитом тренерских кадров, который появился в результате войны. Сирия планирует принять участие в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В рамках программы "Олимпийская солидарность" Международный олимпийский комитет проводит работу по повышению квалификации сирийских тренеров.