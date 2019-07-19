Объявлен состав сборной России по триатлону на чемпионат Европы в спринте

ТАСС, 19 июля. Тренерский штаб сборной России по триатлону огласил состав команды на чемпионат Европы в дисциплине спринт. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза триатлона (ITU).

В состав женской команды вошли Александра Разаренова, Анастасия Горбунова, Елена Данилова, Валентина Рясова, Анастасия Полянская-Протасеня, Анастасия Абросимова и Юлия Голофеева. В состав мужской сборной вошли Григорий Антипов, Антон Пономарев, Антон Козлов, Вячеслав Васильев, Игорь Полянский, Денис Васильев и Дмитрий Полянский.

Спортсменам предстоит проплыть 750 м, затем проехать на велосипеде 20 км, а потом пробежать 5 км. В рамках турнира также пройдут состязания для любителей.

Чемпионат Европы пройдет в Казани с 26 по 28 июля.