Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

ТАСС, 19 июля. Бывший генеральный менеджер клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" и "Салават Юлаев", бывший арбитр Леонид Вайсфельд вошел в состав Спортивно-дисциплинарного комитета (СДК) лиги на сезон-2019/20. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба КХЛ.

Согласно регламенту, основной задачей СДК является рассмотрение ситуаций и событий, которые возникают во время матчей КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и связаны с дисциплинарными нарушениями игроков, тренеров и официальных лиц клубов.

Помимо Вайсфельда в состав комитета вошли вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский, который остался председателем, директор департамента проведения соревнований КХЛ и заместитель председателя Сергей Козлов, ответственный секретарь Александр Солнцев, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и независимые эксперты Михаил Бутурлин, Александр Гуськов и Александр Поляков. Вайсфельд также вошел в состав в качестве независимого эксперта.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2019/20 стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и омским "Авангардом".