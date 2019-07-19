Карякин объяснил победу на "Шелковом пути" неклассической компоновкой багги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Неклассическая компоновка багги позволила российскому гонщику Сергею Карякину одержать победу в международном ралли-рейде "Шелковый путь" в подклассе зачета внедорожников Т3. Об этом он сообщил в пятницу журналистам в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Девятый "Шелковый путь" прошел с 6 по 16 июля, спортивный маршрут гонки составил 3500 км. Гонка стартовала в Иркутске, участники преодолели 10 этапов по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финишной точкой стал китайский Дуньхуан.

"Есть классическая компоновка, к которой все привыкли: как технические комиссары, так и гонщики, строители машин. В этот раз мы пошли по другому пути, отошли от классической компоновки, совершили определенный риск, и он оправдал себя: мы выиграли девять спецучастков из десяти. Один спецучасток остался не за нами из-за технической поломки", - сказал Карякин.

Он пояснил, что технические проблемы были только в первые два дня гонки из-за настройки новой машины. "Нам понадобилось два дня, чтобы ее настроить, чтобы она поехала. И как видно по результатам, поехала очень быстро", - добавил Карякин, уточнив, что отрыв от соперников в итоге составил 5,5 часов.

По словам штурмана Карякина Антона Власюка, их экипаж остался доволен трассой. "Это довольно узкая лесная трасса, интересная в плане и навигации, и пилотирования. И места в районе Байкала очень красивые", - добавил он.

"Если разогнаться в лесной местности было практически невозможно, то по степям Монголии экипаж двигался на максимальной скорости, - продолжил Власюк - Далее гонка проходила по территории Китая, в основном это были дюны, как маленькие, так и большие. И не только песочная, но и каменистая поверхность. Она довольно коварная, и многим экипажам на крайних спецучастках пришлось сходить, потому что острые камни и непредсказуемая дорога приводила участников в ловушки, но мы с этим справились".