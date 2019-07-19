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Дебютный поединок боксера Гассиева в супертяжелом весе отменен из-за травмы

Российский боксер должен был провести бой против американца Джоуи Давейко 27 июля в США
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев получил травму, его дебютный поединок в супертяжелом весе против американца Джоуи Давейко отменен. Об этом ТАСС сообщили в команде Гассиева.

Поединок должен был состояться 27 июля в Арлингтоне (США, штат Техас).

"Мурат травмировал плечо и спину. Поединок с Давейко отменен. Гассиев в ближайшее время вылетает в Германию на обследование", - сказал собеседник агентства.

Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На счету спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой Гассиева - против американца Айзии Томаса - был признан несостоявшимся.

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