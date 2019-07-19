Ромашина: сделать телевизионное шоу на основе синхронного плавания сложно

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Популярность синхронного плавания в России можно было бы поднять с помощью телевизионного шоу, однако найти звездных участников для такого проекта будет сложно. Об этом в интервью ТАСС рассказала пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Российские синхронистки в олимпийских дисциплинах не проигрывают уже больше 20 лет, в том числе и на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Кванджу. Ромашина в Южной Корее довела число своих золотых медалей чемпионатов мира до 21, однако призналась, что, несмотря на постоянные победы, интерес к синхронному плаванию в России не очень большой.

"У нас же пытались создавать шоу со звездами на воде, но, во-первых, в него не все пойдут, а во-вторых, не все умеют плавать. Нужно же не просто уметь держаться на воде, но и побороть страх - перевернуться вниз головой и открыть под водой глаза. Еще и прищепку на нос надеть. На такое решится не каждый", - сказала Ромашина.

Последние годы большой популярностью в России пользуются телевизионные ледовые шоу, что повысило интерес в стране к фигурному катанию.