Колесниченко: российских синхронисток печалит, что их победы воспринимаются как должное

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российских синхронисток печалит то обстоятельство, что их работа остается незамеченной, поскольку победы на крупных международных турнирах воспринимаются как должное. Об этом в интервью ТАСС рассказала олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира Светлана Колесниченко.

Российские синхронистки в олимпийских дисциплинах не проигрывают уже больше 20 лет, в том числе и на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Кванджу. Партнерша Колесниченко по дуэту Светлана Ромашина в Южной Корее довела число своих золотых медалей чемпионата мира до 21. Спортсменки признают, что, несмотря на постоянные победы, интерес к синхронному плаванию в России не очень высокий.

"Если честно, думаю, мы просто уже всем надоели, в наших победах нет сенсации. Все воспринимают это как должное, и от этого нам становится грустно, хотя нам приходится работать в три раза больше с каждым годом, потому что надо доказывать свою силу. Все уже привыкли", - сказала Колесниченко.

"И я помню, какая сенсация была, когда в 2017 году на чемпионате мира проиграл наш микст-дуэт. Вот тогда эту тему активно раздували", - добавила она.