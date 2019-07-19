Крамаренко начала юниорский ЧМ без волнения благодаря поддержке Винер-Усмановой и тренера

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лала Крамаренко, первой из россиянок вступившая в борьбу за медали юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике, не испытала большого волнения перед выходом на ковер. Об этом Крамаренко сообщила ТАСС в пятницу.

В квалификации упражнений с мячом 14-летняя Крамаренко набрала 22,000 балла. Год назад на чемпионате Европы в Испании гимнастка заняла первое место в этом виде программы, показав результат 18,500 балла. В воскресные финалы юниорского ЧМ в отдельных видах по итогам квалификации выйдут восемь лучших спортсменок.

"Я особо не волновалась, мне помогала Ирина Александровна [Винер-Усманова] и мой тренер [Ляйсан Савицкая], поэтому не тяжело было выходить на площадку, - сказала спортсменка. - Я сегодня ощутила большую поддержку со стороны зрителей, мне было очень приятно выступать в такой атмосфере".

"По сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы моя программа стала сложнее. Стараюсь делать все правильно и всегда повышать планку перед собой", - отметила собеседница ТАСС.

Крамаренко является трехкратной победительницей юниорского чемпионата Европы, который проходил в 2018 году в испанской Гвадалахаре. В 2016, 2017 и 2018 годах спортсменка занимала первые места на юниорских первенствах России. В субботу Крамаренко выступит в квалификации упражнений с булавами.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и один - в командной.