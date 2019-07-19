РПЛ учредила награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона

ТАСС, 19 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) объявила об учреждении новых наград для футболистов и тренеров чемпионата России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

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По итогам месяца будут выбираться лучший игрок и лучший тренер (номинированы будут пять человек, которых заранее выберут эксперты лиги).

Также будут вручаться награды "Лучший игрок сезона", "Лучший тренер сезона", "Лучший гол месяца", "Лучший гол сезона", "Лучший бомбардир сезона", "Лучший вратарь сезона" и "Лучший молодой игрок сезона". Ранее РПЛ ввела премию для лучшего игрока матча.

Лауреаты всех премий, за исключением "Лучшего игрока матча", "Лучшего бомбардира сезона" и "Лучшего вратаря сезона", будут выбираться совместно представителями телеканала "Матч Премьер" и болельщиками, которые смогут проголосовать в социальных сетях.