Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в произвольной программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Россиянки за исполнение программы получили 98,0000 балла. Второе место заняли китаянки (96,0333), третьими стали украинки (94,3667).
В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Вероника Калинина, Марина Голядкина и Полина Комар. По сравнению с технической программой, где россиянки также завоевали золото, в составе сборной произошло одно изменение - Майю Дорошко заменила Субботина.
В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, россиянки завоевали их на Кубке Европы 2019 года. Сборная России не проигрывает в данном виде программы на чемпионатах мира на протяжении 21 года (с 1998 года).
В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 11 золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (7-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-1-2).
Соревнования среди синхронисток завершатся 20 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|11
|6
|1
|18
|2
|Россия
|7
|4
|0
|11
|3
|Германия
|2
|1
|2
|5
|4
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|5
|Франция
|1
|3
|1
|5
|6
|Украина
|1
|0
|4
|5
|7
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|8
|Италия
|0
|3
|2
|5
|9
|США
|0
|2
|5
|7
|10
|Испания
|0
|2
|1
|3