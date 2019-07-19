Российские синхронистки завоевали золото ЧМ в произвольной программе в группах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в произвольной программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Россиянки за исполнение программы получили 98,0000 балла. Второе место заняли китаянки (96,0333), третьими стали украинки (94,3667).

В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Варвара Субботина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Вероника Калинина, Марина Голядкина и Полина Комар. По сравнению с технической программой, где россиянки также завоевали золото, в составе сборной произошло одно изменение - Майю Дорошко заменила Субботина.

В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, россиянки завоевали их на Кубке Европы 2019 года. Сборная России не проигрывает в данном виде программы на чемпионатах мира на протяжении 21 года (с 1998 года).

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 11 золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (7-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-1-2).

Соревнования среди синхронисток завершатся 20 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.