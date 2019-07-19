ФК "Сочи" ожидает на матче с "Зенитом" до 23 тыс. болельщиков

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" на первом домашнем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) ожидает до 23 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сочинского клуба Александр Груднев.

В матче второго тура чемпионата России "Сочи" 21 июля на стадионе "Фишт" примет действующего чемпионат страны - петербургский "Зенит". Начало игры - 21:30 мск.

"По состоянию на вчерашний день было продано 16 тыс. билетов - практически все места нижнего яруса были реализованы, - сказал Груднев. - После совещания со службой безопасности мы решили открыть верхний ярус, а также сократить количество буферных зон. Билеты на верхний ярус трибун A, B и D уже в продаже. Если все поступившие в продажу билеты будут реализованы, мы ожидаем до 23 тыс. болельщиков".

"Сочи" был основан в 2018 году на базе петербургского "Динамо". Команда в первый же год выступления в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завоевала путевку в РПЛ, заняв второе место во втором по силе дивизионе.

Вместимость стадиона "Фишт", на котором прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, составляет 43 700 зрителей. Во время матча с "Зенитом" "Сочи" обновит собственный рекорд посещаемости. В прошлом сезоне наибольшее число болельщиков пришло на игру седьмого тура Олимп-ФНЛ против "Нижнего Новогорода" - 8 582 болельщика.