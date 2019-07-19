Симакова намерена в финале юниорского ЧМ выступить со скакалкой лучше, чем в квалификации

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Симакова в целом довольна своим выступлением в квалификации юниорского чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнении со скакалкой, но в финале надеется избежать любых ошибок. Об этом Симакова рассказала ТАСС после выступления.

В квалификации упражнений со скакалкой Симакова получила от судей 19,800 балла. В воскресные финалы в отдельных видах по итогам квалификации выйдут восемь лучших спортсменок.

"Я сегодня старалась сделать все, что могу, - сказала Симакова. - Но некоторые моменты у меня не получились, потому что чуть-чуть волновалась. Но оценку мне судьи поставили очень хорошую. В финале, если я туда попаду, хочу выступить куда лучше, чем в квалификации".

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, в свою очередь, сказала ТАСС, что у нее нет сомнений в том, что Симакова выйдет в финал упражнений со скакалкой с первого места.

"Если говорить про атмосферу на этом турнире, то здесь все шикарно. Особенно зал. Спасибо Ирине Александровне за такой дворец", - заключила собеседница ТАСС. 14-летняя Симакова является многократной победительницей и призером международных и всероссийских соревнований среди юниоров.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 19 по 21 июля. В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых упражнениях - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и одну командную награду.