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Бокс

Тренер: причину травмы боксера Гассиева сейчас трудно определить

В ближайшее время спортсмен пройдет медобследование в Германии, после которого будет определена степень серьезности повреждения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев нормально переносил все тренировочные нагрузки, и сейчас сложно определить причину его травмы. Об этом ТАСС рассказал тренер россиянина Виталий Сланов.

Как ранее стало известно, поединок между Гассиевым и американцем Джоуи Давейко был отменен из-за травмы российского боксера.

"Мурат пройдет обследование в Германии. После этого станет понятна серьезность повреждения. Он нормально переносил все нагрузки, и сейчас трудно определить причину травмы", - сказал Сланов.

Гассиев провел последний поединок 21 июля 2018 года против украинца Александра Усика. Россиянин уступил сопернику, лишившись титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Российский боксер провел на профессиональном ринге 28 поединков. На счету 25-летнего спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой Гассиева - против американца Айзии Томаса - был признан несостоявшимся.

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