Синхронистка Шишкина рассказала, что боится утонуть во время исполнения программы

Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в произвольной программе в групповых соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Россиянки за исполнение программы получили 98,0000 балла, второе место заняли китаянки (96,0333), третьими стали украинки (94,3667).

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала, что произвольная программа российских синхронисток, с которой они победили на чемпионате мира в Кванджу, настолько сильная, что она боится утонуть во время ее исполнения. Об этом она рассказала в пятницу журналистам после окончания соревнований.

"Это очень сложная программа, самая сложная в мире. Я не уверена, что кто-то, кроме россиянок, сможет такое делать. Каждый раз, выходя на эту программу, я молюсь, чтобы не утонуть, потому что это нереально тяжело. Выходишь на нее, словно на последний бой", - сказала Шишкина.

"В ней семь связок - подводных элементов, они все у нас очень необычные, многие спиной друг к другу. Плюс очень много элементов, когда мы обе руки держим над водой, что заставляет половину тела держать на ногах. И очень сложные поддержки, одна - когда голова стоит на голове, такого еще никто в мире не делал", - добавила она, заметив, что под конец программы находится в предобморочном состоянии.

При этом спортсменка отметила, что к Олимпиаде 2020 года в Токио команда намерена подготовить еще более сложную программу.

Соревнования среди синхронистов завершатся 20 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.