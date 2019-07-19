Китаянка Ши Тинмао завоевала золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Китайская спортсменка Ши Тинмао выиграла золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.
Она набрала 391,00 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Китая Ван Хань (372,85), бронзовую - австралийка Мэддисон Кини (367,05). Россиянка Елена Черных не сумела пробиться в финал. Все участники финала получили олимпийские лицензии на Игры-2020.
27-летняя Ши Тинмао является двукратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира, а также серебряным призером чемпионата мира. На мировом первенстве этого года она завоевала золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ван Хань.
В последний раз серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионатах мира сборной России принесла Юлия Пахалина в 2003 году в Барселоне.
В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали. Сборная России идет на втором месте (7-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-1-2).
Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|12
|7
|1
|20
|2
|Россия
|7
|4
|0
|11
|3
|Германия
|2
|1
|2
|5
|4
|Бразилия
|2
|0
|0
|2
|5
|Франция
|1
|3
|1
|5
|6
|Украина
|1
|0
|4
|5
|7
|Венгрия
|1
|0
|0
|1
|8
|Италия
|0
|3
|2
|5
|9
|США
|0
|2
|5
|7
|10
|Испания
|0
|2
|1
|3