Китаянка Ши Тинмао завоевала золото в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 19 июля. /ТАСС/. Китайская спортсменка Ши Тинмао выиграла золотую медаль в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском Кванджу.

Она набрала 391,00 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Китая Ван Хань (372,85), бронзовую - австралийка Мэддисон Кини (367,05). Россиянка Елена Черных не сумела пробиться в финал. Все участники финала получили олимпийские лицензии на Игры-2020.

27-летняя Ши Тинмао является двукратной олимпийской чемпионкой, восьмикратной чемпионкой мира, а также серебряным призером чемпионата мира. На мировом первенстве этого года она завоевала золотую медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина вместе с Ван Хань.

В последний раз серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионатах мира сборной России принесла Юлия Пахалина в 2003 году в Барселоне.

В общем медальном зачете чемпионата мира лидирует сборная Китая, имеющая в активе 12 золотых, семь серебряных и одну бронзовую медали. Сборная России идет на втором месте (7-4-0). Третью строчку занимает команда Германии (2-1-2).

Соревнования прыгунов в воду продлятся до 20 июля, чемпионат мира завершится 28 июля.