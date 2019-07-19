Капитан ФК "Нефтчи" считает, что уход Бакаева и Мирзова ненамного ослабил "Арсенал"

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" ненамного ослаб после того, как команду покинули полузащитники Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев, а также нападающий Лука Джорджевич, выступавшие на правах аренды. Такое мнение ТАСС высказал капитан азербайджанского "Нефтчи" Эмин Махмудов, ранее выступавший за подмосковный "Сатурн", московский "Спартак", томскую "Томь", самарские "Крылья Советов" и саранскую "Мордовию".

"Нефтчи" является соперником "Арсенала" по второму квалификационному раунду Лиги Европы.

"Про тульский "Арсенал" я знаю немало, там выступает несколько ребят, с которыми я играл - Кирилл Комбаров, Игорь Горбатенко, Гиа Григалава и Сергей Ткачев, - сказал полузащитник. - Я знаю эту команду, в ней собраны качественные футболисты. Я смотрел, как они играли во втором круге чемпионата России (после зимней паузы туляки выдали одиннадцатиматчевую серию без поражений, одержав семь побед и четыре раза сыграв вничью - прим. ТАСС) - например, в матче со "Спартаком" они задавили соперника прессингом, атаками и контратаками ("Арсенал" на своем поле обыграл красно-белых со счетом 3:0). Это хорошая команда, будут интересные игры".

Капитан азербайджанской команды также отметил, что в курсе ухода из "Арсенала" трех ведущих атакующих игроков - Мирзова, Бакаева и Джорджевича. Мирзов после завершения сезона-2018/19 вернулся в "Ростов", а оттуда перешел в "Спартак", права на Бакаева изначально принадлежали красно-белым. Джорджевич вернулся в "Зенит".

"Соперник ненамного ослаб и подписал несколько новых футболистов. К ним пришел Евгений Луценко, с которым мы играли в "Мордовии", - он усилит атакующие действия "Арсенала". Нам будет тяжело, но мы создадим условия, чтобы и им было тяжело", - отметил он.

"Арсенал" - фаворит в матчах с "Нефтчи"

По словам полузащитника "Нефтчи", у его команды нет иного выхода, кроме как пытаться пройти "Арсенал". "Когда российская команда встречается с азербайджанской, она будет считаться фаворитом, - признал Махмудов. - Но мы постараемся показать свои сильные качества и пройти дальше, отдадим все силы для этого. У нас нет другого выхода, а в футболе бывает все".

"Мне приятно вернуться в Россию в футбольном плане, а так, я там часто бываю, живу, - сказал 27-летний полузащитник. - Приятно встретиться с командой из Российской премьер-лиги. Против "Арсенала" никогда не играл, но о Туле у меня хорошие воспоминания - как-то я там месяц жил, поэтому будет приятно съездить туда".

Первый матч между "Арсеналом" и "Нефтчи" состоится 25 июля в Туле, ответный - 1 августа в Баку.