Матч "Химки" - "Маккаби" откроет сезон-2019/20 в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 19 июля. Баскетболисты "Химок" примут израильский "Маккаби" из Тель-Авива в первом туре регулярного чемпионата сезона-2019/20 баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч пройдет 3 октября (начало - 20:00 мск). В предстоящем розыгрыше турнира сыграют 18 команд. Россия будет представлена тремя клубами Единой лиги ВТБ: ЦСКА, "Химками" и петербургским "Зенитом", который примет участие в Евролиге впервые.

Первый тур пройдет 3 и 4 октября, ЦСКА сыграет на выезде с испанской "Валенсией", "Зенит" встретится в гостях с немецкой "Альбой", оба матча состоятся 4 октября. В третьем туре ЦСКА примет "Химки", матч состоится 17 октября, в шестом туре (1 ноября) "Зенит" сыграет дома с ЦСКА, а в седьмом туре, который состоится 8 ноября, петербургский клуб примет "Химки". Ответный матч между "Химками" и "Зенитом" (18-й тур) пройдет 10 января 2020 года, а 30 января ЦСКА встретится на выезде с "Химками" (22-й тур), 3 марта московский клуб примет "Зенит" (27-й тур).

Регулярный сезон завершится 10 апреля, в плей-офф пробьются восемь лучших клубов в турнирной таблице. "Финал четырех" пройдет в немецком Кельне с 22 по 24 мая.

В российской истории ЦСКА становился победителем турнира четырежды (2006, 2008, 2016, 2019). В прошедшем сезоне "Химки" заняли 13-е место в регулярном чемпионате и не сумели пробиться в плей-офф Евролиги.