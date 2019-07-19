Россиянки Крамаренко и Симакова вышли в финал юниорского ЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российские спортсменки Лала Крамаренко и Анастасия Симакова вышли в финал в индивидуальных соревнованиях на юниорском чемпионате мира, который проходит в Москве.

Крамаренко одержала победу в упражнении с мячом, набрав 22,000 балла. На втором месте квалификацию завершила итальянка София Рафаелли (19,600), на третьем - израильтянка Нога Блок (18,700).

В упражнении со скакалкой победу одержала Анастасия Симакова, набрав 19,800 балла. Второй стала Ева Брезаиева из Болгарии (17,900), третьей - белорусская гимнастка Дарья Ткачева (17,250).

Квалификация в упражнениях с булавами и лентой пройдет 20 июля. В финальную часть соревнований проходит восемь спортсменок. Финалы в отдельных видах программы состоятся 21 июля.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве в новом Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, соревнования завершатся 21 июля. В индивидуальной программе выступят 137 гимнасток, в групповых упражнениях - 186. Спортсменки, представляющие 61 страну, разыграют четыре комплекта медалей в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три - в групповой и один - в команде.