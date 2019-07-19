Легкоатлетка Смердова планирует отобраться на Олимпиаду по итогам ЧМ в Катаре

ПЕНЗА, 19 июля. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Яна Смердова, выступающая в спортивной ходьбе, на чемпионате мира в Катаре планирует отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Об этом она рассказала ТАСС в пятницу.

"Мы ставим программу максимум, хочу выполнить норматив на Олимпийские игры. Сейчас у меня небольшой отдых, пару недель, потом я начинаю готовиться к чемпионату мира в Катаре", - отметила Смердова. Мировое первенство пройдет в Катаре с 28 сентября по 6 октября.

По ее словам, тренировки будут нацелены на то, чтобы повысить скорость прохождения дистанции. "Мы с тренером сейчас будем работать над повышением моей скорости, чтобы к чемпионату в Дохе я подошла на пике формы", - сказала спортсменка. По словам тренера Юлии Воеводиной, для отбора на Игры Смердовой необходимо пройти дистанцию 20 км за 1 час 31 минуту.

По словам спортсменки, тренировки к ЧМ будут проходить в Пензе. Смердова отметила, что она традиционно тренируется в ходьбе на Олимпийской аллее, расположенной недалеко от центра города.

Смердова на завершившемся 14 июля в шведском городе Евле чемпионате Европы по легкой атлетике среди юниоров завоевала бронзовую награду в ходьбе на 20 км. "Скоростными показателями я была недовольна, весь сезон у меня складывается неудачно. Это из-за того, чтобы мы чуть изменили тренировки, добавили упражнений на объем и получилось, что скорость упала", - сказала спортсменка.