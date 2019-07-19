Товарищеский матч сборных России и Грузии по регби в Тбилиси отменен

Причиной отмены матча послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

ТАСС, 19 июля. Товарищеский матч между сборными России и Грузии по регби, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки к Кубку мира 2019 года, отменен. Об этом сообщается в пресс-релизе Федерации регби России (ФРР), оказавшемся в распоряжении ТАСС.

"Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и в частности в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране. В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси", - сообщается в пресс-релизе ФРР.

Также сообщается, что отмена матча не скажется на отношениях национальных федераций регби обеих стран. "Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры являются солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий. Приносим самые искренние извинения болельщикам обеих команд", - говорится в сообщении федерации.

Кубок мира по регби состоится с 20 сентября по 2 ноября в Японии.