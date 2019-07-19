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Летние олимпийские виды спорта

Антидопинговый семинар для сборной РФ прошел перед юношеским Олимпийским фестивалем

XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль состоится в Баку с 21 по 27 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Антидопинговый семинар для спортсменов сборной России, отправляющихся на Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль, состоялся на базе "Озеро Круглое" перед официальной церемонией проводов команды. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

XV Европейский юношеский Олимпийский летний фестиваль состоится с 21 по 27 июля в Баку. Перед спортсменами выступил специалист по образованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Мы традиционно проводим церемонию проводов на соревнования подобного уровня, а в последнее время специально организовываем антидопинговый семинар для членов сборной, потому что у каждых соревнований своя специфика", - заявил ТАСС пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный секретарь ОКР, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и другие официальные лица.

В фестивале примут участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран. В Баку будут представлены спортивная гимнастика, легкая атлетика, велоспорт, плавание, баскетбол, гандбол, дзюдо, теннис, волейбол и борьба. Соревнования по легкой атлетике состоятся на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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Летние олимпийские виды спорта
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