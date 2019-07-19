Игнатьева понесет флаг России на церемонии открытия Олимпийского фестиваля в Баку

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Легкоатлетка Виолетта Игнатьева, специализирующаяся в метании диска, станет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Баку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль пройдет в Баку с 21 по 27 июля, церемония открытия состоится в первый день соревнований. В фестивале примут участие около 3600 спортсменов из 50 национальных олимпийских комитетов. Атлеты в возрасте от 14 до 18 лет разыграют медали в 10 видах спорта: спортивной гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и спортивной борьбе.

Все 11 заявленных на соревнования в Баку российских легкоатлетов имеют нейтральный статус от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), но так как фестиваль проходит под эгидой Международного олимпийского комитета и Европейских олимпийских комитетов, то спортсмены выступят под российским флагом и в форме олимпийской команды России, в случае их победы прозвучит государственный гимн.

На предыдущем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил летом 2017 года в венгерском Дьере, Игнатьева заняла третье место.