ФК "Локомотив" продлил контракт с вратарем Гилерме

ТАСС, 19 июля. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал с голкипером Маринато Гилерме новый контракт, который будет действовать три года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного клуба.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Гилерме, чей контракт с "Локомотивом" был рассчитан до конца года, может продолжить карьеру в "Спартаке". Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщал, что у 33-летнего голкипера имелось предложение от другого московского клуба, которое с точки зрения финансов является более привлекательным для игрока.

"Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс, - сказал Гилерме. - У истории получился счастливый конец. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив, счастлив, что остаюсь частью "Локо", надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев".

"Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас, - отметил генеральный директор "Локомотива" Кикнадзе. - Гилерме - сильный вратарь международного уровня, здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гилерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех".

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019). В сезоне-2018/19 он провел за "Локомотив" 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял "на ноль".

В 2015 году Гилерме, который родился в Бразилии, получил российское гражданство. В составе сборной России голкипер дебютировал в марте 2016 года в товарищеском матче против команды Литвы (3:0). Всего в составе национальной команды он провел восемь матчей, в которых пропустил пять голов, в шести играх из восьми сумел не пропустить.