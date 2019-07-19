СМИ: чемпион мира по хоккею канадец Джонсон покончил жизнь самоубийством

ТАСС, 19 июля. Серебряный призер Олимпийских игр 1994 года в составе сборной Канады по хоккею Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством на 49-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу "Газета.Ru" со ссылкой на издание Detroit Free Press.

По информации источника, полиция обнаружила тело мужчины 7 июля, рядом были найдены пистолет и гильза. По словам жены Джонсона, ее муж имел множество сотрясений мозга во время карьеры игрока, однако никогда не проявлял признаков депрессии. Из полицейского отчета следует, что предсмертной записки не осталось.

Джонсон выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", "Питтсбург", "Чикаго" и "Нэшвилл", где был капитаном команды. Всего за 12 лет в НХЛ он провел 785 матчей, набрав 369 (145 шайб + 224 передачи) очков. В составе сборной Канады спортсмен также становился чемпионом мира в 1991 году. В 2006 году врачи обнаружили у него наследственную аномалию сердца, после чего Джонсон завершил профессиональную карьеру.