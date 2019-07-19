Семин убежден, что Гилерме принесет еще много пользы ФК "Локомотив"

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин считает, что вратарь Маринато Гилерме, подписавший новый контракт, принесет еще много пользы московской команде. Такое мнение главный тренер железнодорожников высказал ТАСС в пятницу.

В пятницу "Локомотив" объявил о подписании трехлетнего контракта с 33-летним вратарем. Предыдущее соглашение между голкипером и клубом истекало в конце 2019 года.

"Я очень доволен, - сказал Семин. - Это правильное решение игрока и клуба. Он уже многое сделал для "Локомотива" и еще многое сделает. То, что он остается у нас, замечательно".

Также главный тренер железнодорожников подтвердил, что нервозность в связи со слухами о возможном уходе Гилерме в другой клуб присутствовала. "Нервозность всегда бывает", - отметил 72-летний специалист.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В составе железнодорожников он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал трехкратным обладателем Кубка России.