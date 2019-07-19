УЕФА наказал Болгарский футбольный союз закрытием части трибун на игры отбора к ЧЕ-2020

ТАСС, 19 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Болгарский футбольный союз частичным закрытием трибун на два ближайших отборочных матча к чемпионату Европы 2020 года за проявление расизма болельщиками на игре команд Болгарии и Косова (2:3), которая прошла 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

14 октября сборная Болгарии встретится с командой Англии, а 17 ноября примет сборную Чехии. На матче против англичан необходимо закрыть сектора общей суммарной вместимостью не менее 5 тыс. мест, а на игре против сборной Чехии - 3 тыс. мест.

Также УЕФА оштрафовал Греческую федерацию футбола на €63,5 тыс. за использование болельщиками пиротехнических средств, бросание посторонних предметов на поле, закрытие лестниц и аварийных выходов и позднее начало игры на матче между сборными Греции и Италии, который прошел 8 июня и завершился со счетом 3:0 в пользу итальянцев. Федерация футбола Украины должна выплатить УЕФА €15,25 тыс. за пиротехнику и блокирование лестниц на матче против сборной Сербии 7 июня (5:0). Румынская федерация футбола оштрафована на €2 тыс. за пиротехнику и бросание посторонних предметов на поле и наказана частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче молодежной сборной за расизм по итогам встречи сборных Румынии и Хорватии 18 июня, которая завершилась со счетом 4:1 в пользу румынской команды.

В отборе к Евро-2020 команда Болгарии располагается на последнем месте группы A, набрав после четырех встреч два очка. Вместе с болгарами в группе выступают сборные Англии, Чехии, Черногории и Косова.