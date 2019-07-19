Гилерме отверг несколько предложений ради продолжения карьеры в "Локомотиве"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной России Маринато Гилерме отверг несколько предложений, чтобы остаться в московском футбольном клубе "Локомотив". Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

Новый контракт был подписан в пятницу, он рассчитан на три года. Ранее генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщал, что у 33-летнего голкипера имелось предложение от другого московского клуба, которое с точки зрения финансов являлось более привлекательным для игрока.

"Несмотря на наличие разных предложений, Гилерме сделал для себя выбор, предпочел остаться в "Локомотиве". Будет ли теперь спокойнее? А мы и раньше не нервничали. Финансовую сторону соглашения не комментирую", - заявил Мещеряков.

"Это все [переговоры по контракту] уже перевернутая история. Думаю, это и для игрока тоже польза, тоже понятная история", - добавил он.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года, с 2013 по 2015 год он был капитаном "Локомотива", в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" выиграл Суперкубок России (2019) и трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).