Сестры Аверины выступили на церемонии открытия юниорского ЧМ по художественной гимнастике

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Неоднократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины, а также Александра Солдатова выступили на торжественной церемонии открытия юниорского мирового первенства по художественной гимнастике в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественная церемония открытия первого в истории чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниоров началась сразу после окончания квалификационных личных турниров в отдельных упражнениях со скакалкой и мячом, где россиянки Анастасия Симакова (скакалка) и Лала Крамаренко (мяч) вышли в воскресные финалы с первых мест.

Сестры Аверины вышли на ковер вместе Александрой Солдатовой и победительницей Универсиады-2019 Екатериной Селезневой сразу после того, как диктор поприветствовал участниц соревнований и многочисленных зрителей, собравшихся на трибунах дворца. Аверины и Солдатова, многократные чемпионки мира и Европы, представили композицию фестиваля "Алина" "Урок полета", выступив вместе с воспитанницами Центра олимпийской подготовки, которым руководит Винер-Усманова. После "Урока полета" наступило время для торжественного парада участниц турнира, представительницы из более чем 60 стран приехали в Москву, чтоб показать в столице России свою художественную гимнастику.

Почетными гостями чемпионата мира по художественной гимнастике среди юниоров стали вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова, глава Международной Федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе, который объявил турнир открытым.

После того, как чемпионат мира в Москве был официально открыт, в зале прозвучал гимн РФ, который исполнили лауреаты международных конкурсов Марина Юдина, Алена Ростовская, солист "Геликон - оперы" Георгий Екимов и солист Большого театра Василий Соколов. Также были подняты флаги FIG и Российской Федерации.

Церемония открытия завершилась чтением клятв, которые принесли судьи, тренеры и спортсмены. От лица спортсменов клятву принесла россиянка Дария Сергаева. "От имени всех гимнасток я обещаю, что мы примем участие в этом чемпионате мира, уважая и соблюдая действующие правила, отдавая себя спорту без допинга и без наркотиков, в истинном духе спортивного мастерства, во славу спорта и чести гимнасток", - сказала спортсменка.