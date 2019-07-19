Международный совет регби организует альтернативные матчи для сборных России и Грузии

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Международный совет регби (World Rugby) ведет работу над организацией альтернативных тестовых матчей для сборных России и Грузии. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор по коммуникациям World Rugby Доминик Рамблс.

В пятницу стало известно об отмене товарищеского матча между сборными России и Грузии, который должен был пройти 27 августа в Тбилиси в рамках подготовки к Кубку мира - 2019 по регби. Причиной отмены послужила напряженная политическая обстановка в Грузии из-за ситуации с протестами в стране на фоне скандала с российской делегацией. Ранее ФРР обращалась в МИД РФ за рекомендацией по проведению встречи и обеспечению безопасности команды.

"Я не берусь детально комментировать эту ситуацию, но подоплека принятого решения понятна. Мы усердно работаем над организацией альтернативных тестовых встреч для обеих сборных", - сообщил Рамблс.

Кубок мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября в Японии. На предварительном этапе сборная России сыграет в группе А с командами Ирландии, Самоа, Шотландии и Японии.

С 8 июля вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан из России в Грузию. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.