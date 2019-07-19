ФК "Ростов" обвинил "Арсенал" в нарушении регламента РФС при переговорах с Мирзовым

ТАСС, 19 июля. Футбольный клуб "Ростов" заявил, что тульский "Арсенал" нарушил регламент Российского футбольного союза (РФС) при ведении переговоров с бывшим полузащитником ростовской команды Резиуаном Мирзовым. Об этом сообщает пресс-служба "Ростова".

В четверг "Спартак" объявил о подписании трехлетнего контракта с Мирзовым, ранее права на игрока принадлежали "Ростову". Позднее спортивный директор "Арсенала" Андрей Рудаков заявил в интервью порталу "Чемпионат", что тульский клуб вел переговоры с Мирзовым, который выступал за "Арсенал" в прошлом сезоне на правах аренды, и даже договорился о подписании контракта, но через несколько дней футболист изменил свое решение.

"Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС) категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьезные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и "Арсеналом" у данного игрока был действующий контракт с "Ростовом", - говорится в сообщении клуба из Ростова-на-Дону.

"При этом "Ростов" не давал согласия "Арсеналу" на переговоры с Мирзовым. В связи с этим футбольный клуб "Ростов" оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 регламента РФС по статусам переходов - клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом)", - отмечается в заявлении.

В следующем туре Российской премьер-лиги "Ростов" на домашнем стадионе встретится со "Спартаком", тульский "Арсенал" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи пройдут 20 июля.