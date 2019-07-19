РПЛ может присвоить имена легендарных футболистов наградам лучшему бомбардиру и вратарю

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская премьер-лига (РПЛ) не исключает возможности присвоения наградам "Лучший бомбардир сезона" и "Лучший вратарь сезона" имен легендарных советских и российских футболистов. Об этом ТАСС сообщил директор премьер-лиги по маркетингу Евгений Савин.

В пятницу РПЛ объявила об учреждении новых наград - помимо уже вручаемых призов "Лучший игрок матча", "Лучший игрок месяца" и "Лучший игрок сезона", премьер-лига будет награждать победителей в номинациях "Лучший тренер месяца", "Лучший тренер сезона", "Лучший гол месяца", "Лучший гол сезона", "Лучший бомбардир сезона", "Лучший вратарь сезона", а также "Лучший молодой игрок сезона". Награды лучшему игроку месяца и лучшему игроку сезона вручались РПЛ и телеканалом "Матч Премьер" в сезоне-2018/19. Перед началом сезона-2019/20 премьер-лига презентовала дизайн нового кубка и новых медалей, которые будут вручаться чемпиону России, наградная линейка была разработана совместно со студией Артемия Лебедева. Также в преддверии первого тура была учреждена награда лучшему игроку каждого из 240 матчей турнира.

"Новый трофей и система индивидуальных призов являются неотъемлемой частью внедрения ребрендинга РПЛ, - сказал Савин. - В прошлом сезоне мы начали внедрять индивидуальные награды в виде игрока месяца и сезона. Проанализировав опыт, в том числе и зарубежный, мы немного изменили механику определения номинантов и расширили линейку индивидуальных наград".

В прошлом сезоне обладатели индивидуальных наград определялись путем голосования среди болельщиков в социальных сетях, в стартовавшем 12 июля чемпионате в выборе участвуют пользователи соцсетей, представители РПЛ и эксперты "Матч Премьер".

Директор РПЛ по маркетингу отметил, что пока награды лучшему бомбардиру и лучшему вратарю сезона на данный момент не носят специфических названий, наподобие "Золотой бутсы" и "Золотой перчатки". "Для сохранения богатых традиций советского и российского футбола мы не исключаем присвоения данным призам имен легендарных футболистов", - отметил он.

По словам Савина, лига рассматривает возможность организации специального мероприятия, на котором будут вручаться награды по итогам сезона. "У РПЛ уже был опыт организации итоговых гала-вечеров, - сказал он. - Сейчас мы изучаем возможности, в том числе медийный охват от вручения сезонных наград в разных сценариях: на стадионе, на территории клуба, в офисе лиги или на итоговом мероприятии".