"Матч ТВ" станет техническим подрядчиком системы VAR в чемпионате России по футболу

ТАСС, 19 июля. Телеканал "Матч ТВ" и компания Hawk Eye станут техническими подрядчиками системы видеоассистента рефери (VAR) в России. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, слова которого приводит пресс-служба организации.

В пятницу стало известно, что РФС получил разрешение на использование VAR от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

"РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и "Матч ТВ". Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным", - сказал Дюков.

Ранее о готовности к внедрению VAR в Российской премьер-лиге с первого тура сезона-2019/20 заявлял "Ростелеком". В пресс-службе компании тогда отмечали, что использование технологии планируется осуществлять в партнерстве с компаниями ООО "ПТС" и Hawk-Eye Innovations Limited.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 - четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в премьер-лиге в сезоне-2019/20.