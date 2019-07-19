Сборная России по футболу проведет матч квалификации ЧЕ-2020 с бельгийцами в Петербурге

ТАСС, 19 июля. Сборная России сыграет матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года с командой Бельгии на стадионе "Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч между сборной России и командой Бельгии пройдет 16 ноября (начало - 20:00 мск). В первом матче российские футболисты на выезде уступили бельгийцам со счетом 0:3.

Вместимость стадиона "Санкт-Петербург" составляет 64 468 зрителей, он является домашним для петербургского клуба "Зенит", выступающего в Российской премьер-лиге. На арене состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, включая четыре встречи групповой стадии, один матч 1/8 финала, один из полуфинальных матчей и матч за третье место, в котором сборная Бельгии одержала победу над англичанами (2:0). Сборная России на мировом первенстве провела на стадионе один матч против команды Египта в рамках группового раунда, победив со счетом 3:1. Помимо этого, стадион "Санкт-Петербург" претендует на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав после четырех матчей девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), а замыкает таблицу команда Сан-Марино (0). Следующий матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет 6 сентября против шотландцев в Глазго, а 9 сентября в Калининграде примет команду Казахстана. 10 октября россияне в "Лужниках" сыграют со сборной Шотландии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.