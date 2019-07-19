Алафилипп стал победителем 13-го этапа "Тур де Франс" и упрочил лидерство в общем зачете

ТАСС, 19 июля. Француз Жулиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck - Quick-Step, стал победителем 13-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" и упрочил лидерство в общем зачете. В гонке с раздельным стартом на дистанцию 27,2 км, прошедшей во французском городе По, он показал результат 35 минут.

Второе место занял британец Герайнт Томас из команды Ineos (35.14), третьим стал бельгиец Томас де Гендт, выступающий за команду Lotto Soudal (35.36). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", стал 43-м, проиграв победителю 2 минуты 31 секунду.

Победитель десятого этапа бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma снялся с велогонки после падения в результате столкновения с металлическим ограждением на 13-м этапе. По сообщению пресс-службы команды, гонщик находится в сознании, у него повреждена правая нога.

14-й этап протяженностью 117,5 км начнется во французском городе Тарб и завершится на перевале Турмале в Бареже во французских Пиренеях 20 июля.

Поcле 13 этапов в общем зачете продолжает лидировать Алафилипп (53:01.09), на втором месте Томас (+1.26), на третьем - голландец Стивен Крейсвик, представляющий Jumbo-Visma (+2.12). Закарин занимает 62-е место (+43.08).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.