Грищук не смог выйти в финал этапа Гран-при FIDE в Риге

ТАСС, 19 июля. Российский гроссмейстер Александр Грищук белыми фигурами проиграл французу Максиму Вашье-Лаграву во второй партии полуфинала этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Риге и не сумел выйти в финал.

В первой партии Грищук и Вашье-Лаграв сыграли вничью. В другом полуфинале азербайджанец Шахрияр Мамедьяров черными фигурами сыграл вничью с американцем Уэсли Со, первая партия завершилась победой азербайджанского гроссмейстера.

Таким образом, в финале Гран-при FIDE в Риге сыграют Вашье-Лаграв и Мамедьяров. Первые и вторые партии финала пройдут 22 и 23 июля соответственно. Тай-брейк, если понадобится, состоится 24 июля.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка.

По итогам четырех этапов два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой российского гроссмейстера Яна Непомнящего, который в финале обыграл Грищука. Этап в Риге завершится 23 или 24 июля (в случае тай-брейка). Также пройдут этапы в Гамбурге (4-18 ноября) и Тель-Авиве (10-24 декабря). Всего в серии примет участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.