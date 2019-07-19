"Матч ТВ" надеется на плодотворное сотрудничество с РФС по использованию VAR

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Канал "Матч ТВ" выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу использования системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Ранее стало известно, что РФС одобрил использование VAR на матчах РПЛ, первой игрой станет встреча столичного "Динамо" и казанского "Рубина" 21 июля в Москве. "Матч ТВ" и компания Hawk Eye станут техническими подрядчиками VAR.

"Матч ТВ" приветствует решение о внедрении системы VAR, надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнерами, канал обладает большим опытом и проверенной командой профессионалов. С каждым годом количество технологий, внедряемых каналом, растет, - говорится в заявлении. - Мы всегда готовы к новым вызовам, уверены, что вместе с РФС и Hawk Eye сможем вывести российский футбол на новый уровень".

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.