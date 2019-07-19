Казарцев и Вилков назначены видеоассистентами на матч РПЛ "Динамо" - "Рубин"

ТАСС, 19 июля. Арбитры Василий Казарцев и Михаил Вилков назначены видеоассистентами на матч второго тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и казанским "Рубином", игра состоится 21 июля в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в Петровском парке. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Система видеоассистента рефери (VAR) будет впервые использована на матчах чемпионата России во встрече "Динамо" и "Рубина", 15 июля на матче первого тура Российской премьер-лиги между московским "Локомотивом" и "Рубином" (1:1) VAR использовался в офлайн-режиме.

Главным арбитром на игру между "Динамо" и "Рубином" назначен Виталий Мешков (Дмитров). Встреча начнется в 19:00 мск.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.